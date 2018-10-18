Vefa Konutları'na otobüs seferleri başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Vefa Konutları'na halk otobüsü seferleri başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın ve ulaşımdan sorumlu belediye yönetimi, halk otobüsüyle ilk sefere katıldı.

Vefa Konutları'ndaki vatandaşlar ve mahalle muhtarı Asım Boyuneğmez, Aydın ile beraberindeki heyeti karşılayarak çiçek verdi.

Aydın, Alperen sitelerinden şehire uzanacak yeni bir düzenleme yaptıklarını belirtti.

Vefa Konutları ve TOKİ arasındaki yol bağlantısını sağladıklarını aktaran Aydın, "Buradaki çocukların tamamı TOKİ’deki okulda okuyorlar. Hem onların, hem ailelerin ihtiyaçlarını gidermek için böyle bir çalışmaya ihtiyaç vardı. Bugün itibarıyla halk otobüslerimizin ilk seferleri başladı. Bundan sonraki süreçte ulaşım noktasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar." ifadesini kullandı.

Aydın, güzergahın dönüştürülmesiyle cezaevi önüne de bir durak konulduğunu belirterek, "Bu yeni uygulama ile hem Vefa Konutları, hem cezaevi, hem de Hurdacılar Sitesi'nin ulaşımını rahatlattık. Kılavuz bölgesi güzel bir bölge, hızlı gelişen, nüfusun arttığı bölgelerimizden biri. Bizde gelişmelere göre gerekli ayarlamaları, düzenlemeleri yapıyoruz." açıklamasında bulundu.









