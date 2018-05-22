Vedat Dalokay'da engellilere

ANKARA (AA) - Her yıl binlerce çiftin dünyaevine girdiği, onbinlerce davetlinin mutlu anlara şahitlik ettiği Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda engelli rampası bulunmaması engelliler için mağduriyet oluşturuyor. Engelli vatandaşlar, engellilerin düşünülmemesine tepkili.

Çankaya'daki Kurtuluş Parkı içinde bulunan Vedat Dalokay Nikah Salonu, Başkentte nikah yoğunluğunun en fazla olduğu salonlardan biri. Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda engelli rampası bulunmaması ise buradaki etkinliklere katılan engelliler açısından büyük sıkıntıya neden oluyor. Tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli vatandaşlar, kendilerini düşünmeyen yetkililere tepki gösteriyor.

Bedensel engelli Vahide Çakır, kokteyl salonunun da bulunduğu Vedat Dalokay'da katıldıkları etkinliklerde yaşadıkları sıkıntılara işaret ederek engellilere özel merdiven, asansör ve platform olmamasının kendilerini üzdüğünü ifade etti.

Çakır, nikahların, yemeklerin ve organizasyonların yapıldığı nikah salonlarında engellilerin düşünülmesi gerektiğini belirterek yetkililerden duyarlı olmalarını talep etti.

Bedensel engelli Cem Bilen de Vedat Dalokay Nikah Salonu'nda her yıl yeni düzenlemelerin yapıldığını ancak engelli asansörü ve rampası olmadığını belirterek engellilerin düşünülmemesinin kendilerini mağdur ettiğini söyledi.