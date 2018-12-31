'Vatandaşları tanklar ezdi'

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık İ.T, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Muhafız Alayı Komando Taburu 25 No'lu nizamiye bölüğünde er olarak görev yaptığını söyledi.

15 Temmuz'da normal faaliyetlerin ardından yat içtiması yapıldığını ifade eden İ.T, gün içinde Zeki isimli uzman çavuşun alarm verileceğini, silah alıp alay önündeki alanda toplanmalarını söylediğini aktardı.

İ.T, alarm verilmesinin ardından silah alıp alay binası önünde toplandıklarını, bölük komutanı yüzbaşı Burak Ercan ve üsteğmen İsmail Kutluay Mıçı'nın beşer şarjör dağıttığını kaydetti. Şarjörlerin gramlarının dahi ölçüldüğünü ve hücum yeleğinden çıkarılmayacağını, sonradan da teslim alınacağının söylendiğini ifade ederek, ardından Genelkurmay Başkanlığı'na otobüsle götürüldüklerini dile getirdi.

Tutuksuz sanık İ.T, "Orada tek sıra halinde dizildik. 'Bugün IŞİD tarafından saldırı oldu, Burayı korumamız gerekiyor.' dediler. Beni aslanlı kapının oradaki nizamiyeye götürdüler." diye konuştu.

Oranın askerlerine ne olduğunu sorduğunu, onların da çatışmaya girdiklerini söylediklerini aktaran İ.T, bir albayın gelip kendisini yakındaki nöbet kulübesine gönderdiğini bildirdi.

İ.T, bir sure sonra ellerinde Türk bayraklarıyla halkın gelmeye başladığını ifade ederek, "Vatandaşların bize destek amacıyla geldiğini sandık." dedi.

Tabur komutanı binbaşı Fedakar Akça'nın da yanlarına geldiğini anlatan İ.T, "Asker içeri" diye bağıran vatandaşların içeriye Türk bayrağı attıklarını söyledi. İ.T, vatandaşların bu kez "Asker bayrağı al." diye bağırdıklarını, almak istediğinde ise binbaşı Akça ve yanındaki tanımadığı bir üsteğmenin "Ne bayrağı alacan. Sana taş falan atarlar, silah sıkarlar, alma." dediğini belirtti.

"Bayrak yere düşmesin diye geldik askere.” ifadesini kullanarak bayrağı yerden aldığını dile getiren İ.T, yere düşen başka bir bayrağı da arkadaşı er Mevlüt Gündüz’ün kaldırıp cebine koyduğunu kaydetti.

Mermi taşıyan bir grup askeri gören vatandaşların demirleri zorladığını, bu sırada Fedakar Akça'nın MP5 silahla havaya ateş açtığını belirten İ.T, bazı askerlerin telsizle konuşmasının ardından tankların geldiğini kaydetti.

İ.T, bazı vatandaşları tankların ezdiğini dile getirerek, demirleri kırıp içeri giren insanların önce silahını aldığını, daha sonra geri getirdiğini anlattı.

Sonrasında sabaha kadar herhangi bir şey yapmadan beklediğini, darbe girişimi olduğunu da saat 10.00 civarı diğer erlerle birlikteyken televizyondan öğrendiğini dile getiren İ.T, otobüslerle Genelkurmay'dan ayrılmadan önce yanlarına gelen bazı vatandaşların kendilerine su ve yiyecek gibi şeyler verdiğini kaydetti.

İ.T, alaya gittikten bir hafta sonra polislerin geldiğini ve gözaltı işleminin yapıldığını anlattı.

Tutuksuz sanık er S.K'nin de savunmasını yapmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Muhabir: Ertuğrul Subaşı