Vatandaşlara 300 Kilis keçisi dağıtıldı

KONYA (AA) - Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) öncülüğünde Kilis'ten alınan 300 Kilis keçisi Doğanhisar ilçesinde 10 vatandaşa dağıtıldı.

Doğanhisar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede keçi sütü üretimini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kilis keçisinin çok doğurgan bir ırk olduğunu vurgulayan Abbasoğlu, "10 vatandaşa keçileri hibe ettik. 3 yılın sonunda doğan keçilerin belli bir miktarını alarak keçicilik yapmak isteyen yeni üreticilere vereceğiz. Böylece ilçede keçi sayısı giderek artacaktır. Doğanhisar'a yeni bir üretim alanı doğdu. İnşallah hayırlı olur." diye konuştu.

Abbasoğlu, projenin başından beri projeye destek verenlere teşekkür etti.



