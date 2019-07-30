Vantilatör satışları klimayı solladı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor'un verilerine göre, haziran ve temmuz aylarındaki vantilatör satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 150 artış gösterdi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vantilatör ve klimaya olan talep yükseldi. Tüketiciler, bu yıl serinlemek için daha uygun fiyatlı bir alternatif olan vantilatörü tercih etti.

Verilere göre, haziran ve temmuz aylarında vantilatör satışları, geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 150 artış gösterdi. 2018 yılının haziran ve temmuz aylarında vantilatör satışları bir önceki yıla göre yüzde 58 yükseldi.





- Vantilatör kullanımında güneydeki iller öne çıktı





İller bazında incelendiğinde ise klima satışlarının en çok olduğu 3 il, 2019'de olduğu gibi bu yıl da sırasıyla İstanbul, İzmir ve Antalya oldu.

Vantilatör satışlarında ise dengeler değişti. Adana, Hatay ve Mersin gibi güney illerinde vantilatör satışlarında sıçrama yaşanırken, bu iller satış sıralamasında da geçen yıla göre üst sıralara doğru yükselişe geçti.

2018 yılında İstanbul, İzmir ve Ankara şeklinde ilerleyen sıralamada, geçen yıl 22'nci sırada yer alan Hatay, bu yıl üçüncülüğe taşındı.





- "Uygun fiyatlı serinleme alternatifine talep arttı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, "Soğutma sistemleri satışlarımıza baktığımızda, adet bazında vantilatör satışlarının klima satışlarından daha fazla olduğunu görüyoruz. Toplam satışın içindeki paylarını incelediğimizde, vantilatör satış oranlarının daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Tüketicilerin son dönemlerde uygun fiyatlı ürünlere yönelmesinin vantilatör satışlarını etkilediğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Elçin, kullanıcıların klimaya ortalama 3 bin 350 TL, vantilatöre ise 300 TL ödediğini bildirdi.



