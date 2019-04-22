Vanlı kadın girişimciler sertifikalarını aldı

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamında Van'da eğitime katılan girişimci kadınlar sertifikalarını aldı.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, girişimci kadınların işlerini giderek büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, yenilikçilik ruhunu, rekabetçi güçlerini artırmak hedefiyle gerçekleştirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu'nun 27. durağı Van oldu.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen, işletme, müşteri ilişkileri, yönetim becerileri, finans ve insan kaynakları gibi çok çeşitli konuları kapsayan eğitim programını başarıyla tamamlayan Vanlı kadın girişimciler, Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (VSO) yapılan tören ile sertifikalarını aldılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki en önemli parçanın kadınların iş hayatı ve sosyal hayattaki gücünün artması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla iki binli yılların başında çıktığımız yolda, kadın girişimleri merkezine alan, onlar için bütünsel bir program geliştiren ilk özel banka olduk. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin yakın iş birliği çerçevesinde kadın girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak için öncelikli olarak finansman konusuyla beraber eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olmak üzere dört temel alanda yoğunlaşmaya devam edeceğiz."

Bu bakış açısıyla, kadın girişimcilik alanında kalıcı etki yaratan, uzun soluklu projeler geliştirdiklerini aktaran Onaran, "BÜYEM ile birlikte hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Yönetici Okulu'yla Türkiye’nin dört bir yanında üç bine yakın kadın girişimciye, işlerini büyütebilmeleri ve sürdürülebilir kılmaları için gerekli olan eğitimleri sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ise Vanlı girişimcilerimizle beraber olmaktan ve onların işlerindeki rekabetçi güçlerini arttırmak adına sağlam ilerlemeler kaydettiklerini gözlemlemenin gurur duyuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.



BÜYEM Müdürü Dr. Tamer Atabarut da, sosyal sorumluluk projesi olan Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamındaki eğitimlerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu ortaklarının yanı sıra yönetiminde çalışan ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere de ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Günümüzde işletmelerin uzun ömürlü olabilmesi ve kurumsallaşma yolunda doğru adımlar atabilmesi, ancak ‘stratejik yönetim felsefesi’ odaklı bir anlayışla gerçekleşebileceğini aktaran Atabarut, "Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nda verdiğimiz eğitimlerin, 'iş geliştirme' yaklaşımını kadın girişimcilere şirket kültürü olarak benimsetmesini, aynı zamanda 'kurumsal ve uzun ömürlü' işletmelere zemin yaratmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.



