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Van'da yayla ve meralar kullanıma açılıyor

Van Valiliğinden, il genelindeki yayla ve meraların, istisnalar dışında vatandaşların kullanımına açıldığı duyuruldu.

09 Mart 2018 Cuma 01:33
Van'da yayla ve meralar kullanıma açılıyor
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VAN (AA) - Valilikten yapılan açıklamada, 2018 yılında yayla ve meraların kullanılmasıyla ilgili esaslarla yerli ve gezginci arıcıların uyması gereken kuralları belirleyen "valilik emri" yayınlandığı belirtildi.

"Yayınlanan emre göre 2018 yılı içerisinde ilimizde bulunan tüm yayla ve meralar, istisnalar dışında göçerler de dahil olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık olacak" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde bulunan toplam 673 meradan 561'inin, ilgili mevzuatta belirtilen şartlar çerçevesinde tüm vatandaşlarımızın ve göçerlerin kullanımına açık olacağının belirtildiği emir yazısında, istisna olarak, Bakanlar Kurulu'nun 22.12.2017 tarih ve 2017/11173 sayılı kararı ile 31.12.2018 tarihine kadar Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi ilan edilen alan içerisinde kalan 103 yayla ve mera ise tüm vatandaşlarımızın ve göçerlerin kullanımına kapalı tutuldu. Ayrıca, güvenlik riski nedeniyle 9 yayla ve mera da bulunduğu mahalle sakinlerinin kullanımına açık tutuldu ancak, bu yayla ve meraları, diğer mahalle sakinlerinin ve göçerlerin kullanmaları yasaklandı."

Belirtilen yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun maddelerine göre gerekli yasal işlem yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İlimizde bulunan mera ve yaylaların kullanımına ilişkin alınan prensip kararlar, emre dayanak teşkil eden ilgili mevzuat ve detaylı içeriğe Van Valiliğinin www.van.gov.tr internet sitesindeki 'Duyurular' kısmından, ilçe belediye başkanlıklarından ve mahalle muhtarlıklarından ulaşılabilecek." denildi.

Muhabir: İbrahim Yakut

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