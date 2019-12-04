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Van'da silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığından, Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan bir askerin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.
Genel 04.12.2019, 08:44
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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