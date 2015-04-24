Van’da Lapa Lapa Kar Yağışı

Van’da, lapa lapa devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde 10 santime ulaşan kar kalınlığı, belediye tarafından dikimi yapılan laleleri de olumsuz etkiledi. Hayatın durma noktasına geldiği kentte, Pegasus’a ait uçak seferleri iptal edilirken, Türk Hava Yolları’na bağlı seferler Erzurum’a yönlendirildi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray yolunun ulaşıma kapandığını ifade eden Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, her ihtimale karşı ekiplerin hazır beklediğini söyledi.Van Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de, kar yağışının devam etmesi nedeniyle net bir bilgiye sahip olmadıklarını, ancak yüzde 60 oranında köy yolunda ulaşım zorluğu yaşandığını belirterek, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.Batıda insanların denize girdiğini ifade eden vatandaşlar, doğuda ise karla mücadelenin yaşandığını belirterek, “Her şey Allah’tan. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz” dediler.