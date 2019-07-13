Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

- Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi

Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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ANKARA (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çaldıran ilçesinde süren operasyonlar kapsamında hava harekatı icra edildiği bildirildi.

Harekatta 3 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

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