Van'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Harekatta 3 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.
- Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi
ANKARA (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde devam eden operasyonlarda 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Harekatta 3 bölücü terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.