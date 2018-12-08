Valizinde 3 kilogram eroinle yakalandı

- Aksaray'da valizinde 3 kilo 108 gram eroin ele geçirilen kişi tutuklandı

Valizinde 3 kilogram eroinle yakalandı
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da yolcu otobüsünde yapılan aramada, 3 kilo 108 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, şüpheli Şuayip Y'nin valizinde 3 kilo 108 gram eroin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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