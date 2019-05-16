Valilikten Geri Gönderme Merkezi açıklaması

NİĞDE (AA) - Niğde Valiliğinden, kurulması planlanan Geri Gönderme Merkezi ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarında, Niğde'ye yapılması planlanan Geri Gönderme Merkezi (GGM) hakkında çıkan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun yabancıların Türkiye'ye girişleri, kalışları ve çıkışlarıyla Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şu an itibariyle ülkemizde 20 farklı ilde 24 GGM bulunmakta olup, Avrupa Birliği fonlarıyla 6 tane daha yapılması planlanmaktadır. Yapımı planlanan bu 6 GGM'nin birinin de 400 kişi kapasiteli olarak Bor ilçemizde olması öngörülmüştür. Söz konusu GGM'nin ihaleleri yapılmış olup önümüzdeki günlerde inşaatına başlanacaktır. Geri Gönderme Merkezlerinin ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriye uyruklu yabancıların kaldıkları Geçici Barınma Merkezleri ile karıştırıldıkları görülmektedir. Ancak ilimize yapılması planlanan ve yapım harcamalarının tamamı Avrupa Birliği Fonlarından karşılanacak olan Geri Gönderme Merkezi sadece ülkemize yasa dışı yollarla giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararı ile zorunlu olarak tutuldukları bir yer olacaktır. Bu merkezlerde yabancıların çok uzun süre kalış durumu söz konusu olmayıp işlemleri tamamlanan yabancılar en hızlı şekilde sınır dışı edilmekte ve bu süre içerisinde yabancıların dış dünyayla teması olmamaktadır. Halihazırda aktif olarak hizmet veren merkezlerin bulunduğu il ve ilçelerde mezkur açıklamada ifade edilen olumsuzlukların hiç birisi yaşanmamaktadır. Yapılacak olan geri gönderme merkezi daha iyi bir göç yönetimi amacıyla açılacak ve ilimizin huzur ve refahına herhangi bir zarar getirmeyecek olup tam tersine ekonomisine ve istihdamına katkıları olacaktır."