Valilik ve belediyeden dolandırıcılık uyarısı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, birtakım kötü niyetli kişilerin Vali Şehmus Günaydın ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, çeşitli gerekçelerle verilen hesaplara para yatırılmasını istedikleri belirtildi.

İş insanları ve vatandaşların bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da bazı kişilerin zaman zaman Kayseri Büyükşehir Belediyesi ya da bazı bürokratların adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi.

Belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu ifade edildi.

Açıklamada, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması gerektiği belirtilerek, bu durumla karşılaşan vatandaşların bir an önce polise ihbarda bulunmaları istendi.