Valilik polis memuru hakkında inceleme başlattı

ANKARA (AA) - Ankara'da Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) seçim standı önünde provokatif hareketler yaptığı iddia edilen kadın polis memuru hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Ankara Valiliğinden, bazı internet sitelerinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde, Çankaya Tunalı Hilmi Caddesinde bulunan HDP seçim standı önünde gerçekleştiği belirtilen olaya karışan bir polis memuru hakkında inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu haberlerde Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan HDP standı önünde bir kadın polisin, kapılarını açtığı park halindeki siyah bir araba önünde "Ölürüm Türkiyem" şarkısını yüksek sesle dinleyerek, bozkurt işareti yaptığı iddia edilmişti.