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Vali Yurtnaç Yozgat'a yapılan yatırımları değerlendirdi

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ilde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yurtnaç, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve devam eden...

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:40
Vali Yurtnaç Yozgat'a yapılan yatırımları değerlendirdi
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YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ilde yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Yozgat Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yurtnaç, 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen ve devam eden yatırımlar hakkında katılımcılara slayt eşliğinde açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının Yozgat'ı ülkenin parlayan yıldızı haline getirmek olduğunu vurgulayan Yurtnaç, şunları kaydetti:

"Bu sadece benim, milletvekillerimizin, bakanımızın görevi değil, hep birlikte el ele ekip halinde yapılacak çalışmaların sonucu olacaktır. Bu çalışmaları yaparken de takipçi olacağız. Sonuca ve sürece odaklı çalışacağız. Heyecansız bir şekilde olaylara bakarsak sıradan miskin ve bitkin bir şehri önümüzde buluruz."

Yurtnaç, havalimanı, hızlı tren, üçüncü OSB ve şehir hastanesinin kenti orta vadede harekete geçirecek önemli yatırımlar olduğunu anlatarak, "Bundan sonrada çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek ve bizde bunu takip edeceğiz. Nihayetinde amacımız bu şehre hizmet etmek. Bu şehri cazip hale getireceğiz. İşte burada yapılan çalışmalar buradaki sosyal hayatın, ekonomik hayatın canlı olmasına yönelik yapılan çalışmalar." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de yaptığı konuşmada, Yozgat'ın gelişip kalkınması için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi.

Başer, "Yozgatlı ve Yozgat’ta yaşayan bürokratlar olarak yapmamız gereken şey el birliği ile bulunduğumuz makamlara değer katmak suretiyle geleceğin Yozgat'ı inşa etmektir. Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ ve milletvekili arkadaşlarımızla beraber Yozgat için kafa yormaya, Yozgat için değerler üretmeye ve geleceğin Yozgat'ı inşa etmek için hep beraber gayret göstermeye ahdettik. Bu bakımdan da tüm gücümüzle çalışmaya gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yurtnaç toplantıya katılanların sorularını yanıtlayarak yapılması planlanan yatırımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Şükrü Çakır, Adem Yılmaz, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.


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ToplantıVali YurtnaçYozgat
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