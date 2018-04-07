Vali Yurtnaç köy ziyaretlerini sürdürüyor

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak köyünü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Köy halkı ile bir araya gelen Vali Yurtnaç, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Havaların ısınması ile yatırım, bakım ve onarım çalışmalarının başladığını belirten Vali Yurtnaç, "Çakmak köyü gerçekten bakımlı, güzel ve sevimli bir köy. Ana yola yakın, düz bir arazisi var. İnşallah 2019 yılı sonuna kadar tüm köylerimizin parke taş döşeme işlemi bitmiş olacak. Köylerimizin çöpleri toplanıyor artık. Baktığımız zaman köylerimiz tertemiz, sokaklarda, caddelerde çöp göremiyoruz. İnşallah köylerimizin altyapı sorunlarını da en kısa zamanda çözeceğiz." dedi.

Yurtnaç, köy yollarının sıcak asfaltla kaplanacağını, geçen yıl Doğankent-Karayakup arasında bulunan 16 kilometrelik yolun sıcak asfaltla buluşturulduğunu anlatarak, "Bu sene yine beldeden köy statüsüne düşmüş, trafik yoğunluğu olan ve nüfusu fazla olan köylerimizden başlamayarak grup yollarını sıcak asfaltla buluşturacağız. Bu sene merkez, ilçe, belde ve köylerimiz için yoğun bir çalışma temposu bizleri bekliyor." diye konuştu.

Yozgat'ın bütün olarak ilçe, belde ve köyleri ile beraber orta vadede daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir olacağını vurgulayan Yurtnaç, şunları kaydetti:

"Devletimizin, hükümetimizin, Başbakan Yardımcımız Bekir Bozdağ ve milletvekillerimizin desteği ve çalışma arkadaşlarımızın da gayreti ile inşallah Yozgat daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir olacak. Bir taraftan yapılan yatırımlarla, bir taraftan hızlı treni, havaalanı ile diğer taraftan termal zenginlikleri ve yeni kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesi ile Yozgat büyüyecek, gelişecek ve hem ilimiz, hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak."



Vali Yurtnaç ve beraberindekiler Çakmak köyü ziyaretinin ardından Boğazlıyan'a geçerek Gazipaşa Ortaokulunda inceleme yaptı.