Vali Yurtnaç, BÜ'de inceleme yaptı

YOZGAT (AA) - Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Bozok Üniversitesi'nin hızla geliştiğini, yeni fakülte binalarının yapıldığını ve çevre düzenlemeleriyle güzelleştiğini söyledi.

Yurtnaç, Bozok Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey ile üniversite yerleşkesinde yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceleyip öğrencilerle sohbet etti.

İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yurtnaç, Bozok Üniversitesi'nin 2006 yılında kurulan genç bir üniversite olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Üniversitemiz hızla değişiyor gelişiyor, yeni fakülte binaları yapılıyor, çevre düzenlemeleri çok güzel oldu. Öğrencilerimize bu güzel ortamı hazırlayan üniversite yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz şehre hem güzellik katıyor hem de eğitim, kültürel ve gelişim açısından da sanayimize de destek veriyor. Aynı hızla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Rektör Karacabey de üniversite fiziki olarak gelişip büyürken, özellikle peyzaj acısından güzelleşmesine gayret ettiklerini belitti.

Öğrencilerin ders dışı zamanlarını çok rahat geçirebilecekleri ,dinlenebilecekleri alanlar yapıldığını aktaran Karacabey, şunları kaydetti:

"Kampüste yeşillendirme çalışmaları, kafeterya ve süs havuzu yaptık. Öğrencilerimize, açılacak kafeteryalarda sıcak dostluklar arkadaşlıklar edinerek değerlendirebilecekleri bir mekan sunduk. Öğrencilerimiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yakın zamanda bul alanlara ek yeni peyzaj çalışmaları yaparak üniversitemizi yaşanılabilir bir mekan haline getireceğiz. Bozok Üniversitesi öğrencilerine güzel bir alan sunduk bu çalışmalar devam edecek. Üniversitemiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."