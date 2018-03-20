Vali Yardımcısı Yıldız'dan şehit ailelerine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız ve beraberindeki heyet, kentteki şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Yıldız, Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Uzman Çavuş Ramazan Karaca ve Trabzon'da şehit olan Polis Memuru Ramazan Donat'ın baba ocağını ziyaret ederek aileleriyle görüştü.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edildiği ziyaretlerde Yıldız, şehitlerin ailelerine sabır, şehitlere ise Allah'tan rahmet diledi.

Şehitlik mertebesine yükselen evlatların kutsal emanetleri olan şehit ailelerini asla yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Yıldız, "Hiçbir güç ülkemizi bölemeyecektir. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği sürece bu topraklar üzerinde gözü olan iç ve dış düşmanları tarihte olduğu gibi yine mağlup edeceğiz. Bu mücadelede şehit olan evlatlarımızın aileleri ise bize emanettir. Her zaman onların yanında, onlarla birlikte olacağız." dedi.

Ziyaretlerde Jandarma Yarbay Durmuş Yöndem, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç ve Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan hazır bulundu.