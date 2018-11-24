Vali Varol'dan asırlık eğitim çınarına ziyaret

AMASYA (AA) - Evinde ziyarette bulunduğu Furatoğlu'na çiçek takdim eden ve Öğretmenler Günü'nü kutlayan Varol, "Asırlık çınarımızı ziyaret etmekten son derece mutluyuz. Öğretmenlerin herkesin hayatında farklı bir yeri vardır. 36 yıl bu görevi severek büyük bir şevkle icra eden Mukime hocamızı görmek bizi mutlu etti." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Furatoğlu ise öğretmenliğe 1935 yılında başladığını, 1971 yılına kadar Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptıktan sonra emekli olduğunu anlattı.

İlerleyen yaşına rağmen okula ve öğrencilerine özleminin hiç tükenmediğini vurgulayan Furatoğlu, "Rüyalarımda öğrencilerimi görüyorum, onlarla yaşıyorum. Çocuklarımla yaşadığımız her anın ayrı bir yeri var. Şimdi hafızam zayıfladı, çok şeyi unutuyorum ancak çocuklarımı unutmuyorum. Bugün dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum." diye konuştu.

Ziyarette Vali Varol'a Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat eşlik etti.



