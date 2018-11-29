Vali Toprak'tan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’e ziyaret

KONYA (AA) - Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibini ziyaret etti.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında incelemelerde bulunan Vali Toprak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel’den bilgi aldı.

Üs Komutanlığı şeref defterini imzalayan Toprak, daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK ekibini ziyaret etti.

134. Akrotim Filo Komutanlığında görevli pilotlarla bir süre sohbet eden Toprak, gösterilerde sergilemiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı pilotları tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye’nin ilk kadın filo komutanı ve aynı zamanda Türk Yıldızları akrobasi timinde yer alan Hava Pilot Binbaşı Esra Özatay, ziyaretin anısına Vali Toprak’a Türk Yıldızları filosundaki Northrop F-5 savaş uçağı maketi takdim etti.

