Vali Toprak'ın ilçe ziyaretleri

KONYA (AA) - Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerini ziyaret etti.
İlk olarak Ahırlı ilçesine giden Vali Toprak'a Kaymakam Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı İsa Akgül ve protokol üyeleri karşıladı.
Ahırlı Kaymakamlığında bir süre kalan Vali Cüneyit Orhan Toprak İkinci durağı Yalıhüyük ilçesi oldu.
Yalıhüyük Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve protokol üyeleri tarafında Yalıhüyük Hükümet Konağı önünde karşılanan Vali Toprak, Yalıhüyük Kaymakamlığını ziyaretinin ardından, Cumhuriyet Meydanı'na geçerek vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Toprak'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşir ile İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman eşlik etti.