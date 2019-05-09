Vali Toprak'ın ilçe ziyaretleri

KONYA (AA) - Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yalıhüyük ve Ahırlı ilçelerini ziyaret etti.İlk olarak Ahırlı ilçesine giden Vali Toprak'a Kaymakam Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı İsa Akgül ve protokol üyeleri karşıladı. Ahırlı Kaymakamlığında...