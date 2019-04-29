Vali Toprak, lale tarlasını ziyaret etti

KONYA (AA) - Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yaklaşık 50 milyon lalenin rengarenk görsel şölen oluşturduğu lale üretim çiftliğini ziyaret etti.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki, Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi’nde Asya Lale firmasına ait, 130 çeşit lalenin üretildiği tarlayı ziyaret eden Toprak, gördükleri manzaranın çok etkileyici ve olağanüstü güzellikte olduğunu söyledi.

Asya Lele Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Yetkin de yurt içinde Konya'nın, uluslararası alanda ise Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı yaptıklarını ifade etti.

Üretim sürecine ilişkin Vali Toprak'a bilgi veren Yetkin, "Üretim çiftliğimiz nisan ayında binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. Çiftliğimizde 130 çeşit ve yaklaşık 50 milyon adet lale soğanı üretiyoruz. Ürettiğimiz laleler, yurt içerisinde birçok belediye ve büyükşehir belediyelerinde, yurt dışında özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinde park ve bahçeleri süslüyor." diye konuştu.

Vali Toprak ve berberindeki heyet, firmanın kanola ve küçükbaş hayvan üretim alanlarında da incelemede bulundu.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da hazır bulundu.



