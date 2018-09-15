Vali Topaca'dan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, "Eğitim camiasının değerli mensupları ve sevgili öğrencilerimizin 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılını kutluyorum. Yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Topaca, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Topaca mesajında, "Eğitim camiasının değerli mensupları ve sevgili öğrencilerimizin 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim-öğretim yılını kutluyorum. Yeni eğitim öğretim yılının başarılı geçmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencileri çağın gelişmelerini takip edebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, sağlıklı, fikri, vicdanı ve irfanı hür bireyler olarak yetiştirmenin öğretmenlerin asli görevi olduğunu belirten Topaca, öğretmenlerin bu görevi heyecanla ve başarıyla yerine getireceklerine inandığını vurguladı.

Mesajında, "Sevgili öğrenciler, yalnızca bilgi sahibi olmak için değil bilim, teknoloji, insani değerler ve sanat gibi alanlarda kendinizi geliştirmek için çalışmalısınız." diyen Topaca, şunları kaydetti:

"Sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen bireyler olarak kendinizi yetiştirme hedefiyle başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Çocuklarımızın yetişmesinde önemli bir rolü olan değerli anne ve babaların da eğitim sürecine olumlu ve yönlendirici katkılar sunacağına inanıyorum. Okul-aile ve öğretmenler arasındaki iş birliğinin, evlatlarımızın başarılarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu vesileyle okul-veli ve öğretmen arasında samimi ve güvene dayalı bir iletişimin kurulmasının çocuklarımıza çok önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimiz, eğitim çalışanları, öğrenciler ve aileler için 2018-2019 eğitim-öğretim yılının verimli, huzurlu geçmesini temenni eder sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım."