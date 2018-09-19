Vali Topaca rektörlerle görüştü

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, güvenlikle ilgili tedbirler ve bir önceki yılın değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan "2018-2019 Akademik Yılı Üniversiteler Değerlendirme Brifingi"nin ardından rektörlerle bir araya geldi.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Topaca, valilik binasında Ankara'daki üniversitelerin rektörleri ile görüştü.

Topaca, üniversiteler, emniyet ve valilik arasında güzel bir iş birliği olduğunu ve bu konuda üniversitelerin hassasiyetinden memnun olduğunu belirtti.

Ankara'da 330 bin üniversite, 976 bin ilkokul ve ortaöğretim öğrencisi bulunduğunu ifade eden Topaca, öğrencilerin güven, huzur içerisinde okullarına gidip gelmesinin önemli olduğunun altını çizerek, bu hususta güvenlik güçlerinin olağanüstü bir gayretle çalıştıklarını dile getirdi.

Vali Topaca, rektörlere katılımlarından, yapılan iş birliği ve verilen destekten ötürü teşekkür ederek, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminin huzur içinde ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.







