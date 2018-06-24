Vali Topaca oyunu kullandı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, "Ankara'da seçimin huzur içerisinde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, milletimizin hür iradesini istediği gibi sandığa yansıtması anlamında gerekli tedbirleri aldık. Bugün saat 8 itibarıyla başladı. Ankara'da herhangi bir sorun yok." dedi.

Topaca, eşi ve oğluyla geldiği Çankaya'daki Dr. Reşit Galip İlkokulunda Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimi için oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vatandaşlık görevini yaptığını belirten Topaca, seçimin ülke, millet ve devlet için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Topaca, "Ankara'da seçimin huzur içerisinde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, milletimizin hür iradesini istediği gibi sandığa yansıtması anlamında gerekli tedbirleri aldık. Bugün saat 8 itibarıyla başladı. Ankara'da herhangi bir sorun yok." dedi.

Başkentte bin 900 civarında seçim bölgesi, yaklaşık 13 bin sandık olduğunu ifade eden Topaca, oy verme işleminin sona ermesiyle oy çuvallarının il ve ilçe seçim kurullarına güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacaklarını kaydetti.