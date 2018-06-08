Vali Topaca karne dağıttı

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, Keçiören Tevfik Ünsal İlkokulu'nda karne dağıttı.

Keçiören Tevfik Ünsal İlkokulu'nda, 2017-2018 eğitim öğretim yılının son gününde, 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı folklor gösteri ile başlayan yıl sonu gösterisine, Vali Topaca'nın yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve veliler katıldı.

Programda konuşan Ercan Topaca, Ankara'da 2017'de yatırım seferberliği başlatıldığına dikkati çekerek, gelecek dönemlerde yatırımların devam edeceğini söyledi. Vali Topaca, 356 okul ve yaklaşık 11 bin dersliğin inşa çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

- Tekli eğitim talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine kadar, tekli eğitime geçiş için talimat verdiğini hatırlatan Topaca, Ankara'daki bütün okullarda tekli eğitime geçileceğini söyledi.

Törende konuşan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, ilerleyen yıllarda eğitime yapılan desteğin artacağını belirterek, Keçiören'in eğitim konusunda önemli bir ilçe olacağını vurguladı.

- Velilere karne uyarısı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Vefa Bardakçı ise ailelere uyarılarda bulundu. Bardakçı, kötü notlardan dolayı velilerin çocuklarını üzmemesini, başarılı olanların ise ödüllendirilmesini istedi.

Konuşmaların ardından, Keçiören Tevfik Ünsal İlkokulu birinci sınıf öğrencileri karnelerini, Ankara Valisi Ercan Topaca'nın elinden aldı.

