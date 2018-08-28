Vali Topaca, Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Ercan Topaca, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Topaca, Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi'ndeki yeni binasında şubat ayından itibaren hizmet vermeye başlayan Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, pasaport ve sürücü belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemler konusunda denetim yaptı.

Topaca, vatandaşlar ve çalışanlarla iş süreçleri konusunda sohbet etti.

Ziyarette Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Uğur Kuşçu ve diğer görevliler de hazır bulundu.