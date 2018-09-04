Vali Şimşek'ten köy ziyaretleri

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, köy ziyaretleri kapsamında Hançerli, Koyunlu ve Fesleğen köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şimşek, merkeze bağlı Hançerli, Koyunlu ve Fesleğen köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi, onların sorun, görüş ve taleplerini dinledi.

Şimşek, köy sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda kendisine iletilen sorunların biran önce çözüme kavuşturulması noktasında ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Toplantıların ardından köylerdeki kamu yatırımlarını inceleyen Vali Şimşek, "İl Özel İdaremiz aracılığıyla bugüne kadar ilimiz Niğde'de köylerin altyapısının iyileştirilmesine dönük güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini görüyoruz. Bu hizmetlerin kalitesini daha da yükselteceğiz. Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek'in ziyaretlerine İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna ve ilgili kurum müdürleri katıldı.