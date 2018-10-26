Vali Şimşek'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı'nı millet olarak büyük bir coşku, mutluluk, onur ve gurur içerisinde kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi sonrası ülkenin yeniden inşası için attığı en önemli adımın cumhuriyetin ilanı olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, milletimizin, hürriyet ve bağımsızlığına kavuşmak için inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur. Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli olmayıp, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olarak bize bırakılan en değerli mirastır. Cumhuriyetimizi gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her ferdi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, birlik ve beraberlik içerisinde, hoşgörü ile ilerleme yolunda sağlam adımlarla yürümeye devam edecektir. Ulu önder Atatürk’ün, 'Ey yükselen yeni nesil istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' sözünde olduğu gibi bu günde aynı hürriyet, istiklal aşkı ve kararlılıkla cumhuriyetimizin gençlerimizle daha da güçleneceğine olan inancım tamdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle anıyor, tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."