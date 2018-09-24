Vali Şimşek, vatandaşları dinledi

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Açık Kapı" projesi kapsamında gelen vatandaşları dinledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, vatandaşların kamu hizmetlerine kolay erişim sağlaması ve hızlı bir şekilde işlemlerinin yapılması için valilikte hizmet veren Açık Kapı birimini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Görevli personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Şimşek, şunları kaydetti:

"Devlet ile vatandaşlarımız arasındaki diyaloğu en üst seviyeye taşıyabilmek amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından vatandaş odaklı bir hizmet olan 'Açık Kapı' projesi başlatıldı. Valilik binası giriş katında hizmet vermeye başladığı günden buyana 261 başvuru yapıldı. Birimimiz, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine kolay erişimlerinin sağlanması ve başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını hedeflemektedir. Bu proje sayesinde vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişim kurulmaktadır. Yine vatandaşlarımız elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerini iletilebilir. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile başvuru sahibine en kısa süre içerisinde bildiriliyor."

Vali Şimşek'e teşekkür eden vatandaşlar da, açık kapı birimi sayesinde sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuştuğunu belirtti.