Vali Şimşek, İlköğretim Haftası'nı kutladı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek mesajında, geleceğin teminatı sevgili çocukların yeni bir eğitim öğretim yılına daha başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bilgi ve teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında gelişmeleri takip edebilmek, ülkenin kalkınmasına omuz verebilmek, dünyaya daha geniş bir pencereden bakabilmek ve bireysel anlamda her açıdan mutlu olabilmek ancak eğitim ve öğretimle mümkün olduğunu ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İnsanlar, eğitim yolu ile sadece bilgi ve birikim değil aynı zamanda milli ve manevi değerleri de kazanır. Bu yüzden iyi bir insan, iyi bir vatandaş olmanın temel şartı eğitimdir. Okul ortamı ile birlikte başlayan ve sağlam temeller üzerine kurulan eğitim-öğretim hayatı, çocuklarımızın geleceği için olduğu kadar ülkemizin geleceği için de son derece önemlidir. Aileden başlayan öğrenme sürecinin ikinci aşamasını oluşturan ilköğretim döneminde öğretmenlerimizin yoğun emek vererek bilgi ve birikimlerini aktardıkları çocuklarımızın, ülkemizi her yönden kalkınmış ülkeler seviyesine ve milletimizin hayat standardını yükseltmek suretiyle muasır medeniyetler seviyesine getireceklerine inancımız tamdır. 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, eğitim camiamıza ve sevgili öğrencilerimize, başarılar getirmesini temenni ediyorum."