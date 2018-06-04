Vali Şimşek devam eden yatırımları inceledi

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, inşaatı devam eden okullar ile kamu binaları ve restorasyonu süren camilerde incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasını gezdi.

Şimşek, 50 dönüm alanda yapımı devam eden yeni hizmet binasının, 17 bin 500 metrekare kapalı ve 3 bin 500 metrekare oturum alanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımlarla vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Her türlü ihtiyaca cevap verecek Niğde’de modern yeni Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının fiziki gerçekleştirmesi yüzde 57 oranında tamamlanmıştır. 2017 ocak ayında yapımına başlanan binamızın, 2018 aralık ayı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır."

Daha sonra 32 derslikli 960 öğrenci kapasiteli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Spor Salonu inşaatı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 200 öğrenci kapasiteli pansiyon binası ve 4 atölye inşaatlarını gezen Vali Şimşek, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin iyi bir eğitim almalarını istediklerini aktaran Vali Şimşek, "Çocuklarımızın eğitiminde, öğrenim gördükleri okulların kalitesinin de oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle eğitim yatırımlarına önem veriyoruz." dedi.

Restorasyonu devam eden Sungurbey, Alaaddin ve Rahmaniye camilerini de gezen Vali Şimşek, İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.