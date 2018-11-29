Vali Sezer'den ilçe ziyaretleri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Karakeçili ve Çelebi ilçelerini ziyaret etti.

İlçe ziyaretlerine Karakeçili'den başlayan Vali Sezer'i, Kaymakam Vekili Kemal Sefa Gökmenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik ve ilçe protokolü karşıladı.

Sezer, burada Kaymakam Gökmenoğlu'dan ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Halk Eğitim Merkezini ziyaret eden Sezer, Karakeçili kilim kursunda incelemelerde bulunarak, geleneksel kilim dokumacılığını yaşatmaya çalışan kursiyerlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sezer, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik’i de makamında ziyaret ederek, belediyenin ilçedeki hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Sezer, Karakeçili ilçesinin çok güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla iç içe olmak onları daha yakından tanımak için ziyaret ettiğini belirten Sezer, "Vali olarak yeni atandım. İşimi daha iyi bir şekilde yapabilmem için sizleri daha yakından tanımam gerekiyor. Bizler sizlerin hep yanındayız. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz vatandaşlarımız için var. Onların isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Vali Sezer, Çelebi ilçesinde de Kaymakam Ramazan Cankaloğlu ve Çelebi Belediye Başkanı Süleyman Uluyol'u ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.