Vali Sezer'den Belediye Başkanı Saygılı'ya ziyaret

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'yı ziyaret etti.

Vali Sezer, ziyarette Başkan Saygılı'dan Kırıkkale hakkında bilgiler aldı.

Sezer, burada yaptığı açıklamada, Kırıkkale'ye yeni atandığını ve ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

Başkan Saygılı'dan kent ile ilgili önemli bilgiler aldığını belirten Sezer, "Göreve başlayalı bir haftayı geçti. Kırıkkale'yi tanımaya çalışıyoruz. Çok güzel bir ilimiz. Allah'a şükür büyük sorunumuz yok. Yapılacak projelerle ilgili çalışmalar başlattık. En kısa zamanda açıklayacağız." diye konuştu.

Başkan Saygılı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.