Vali Sezer muhtarlarla bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, hizmet içi eğitim programları kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Sezer, devletlerin gelenekleri ile yaşadığını söyledi.

Devletin bazı gelenekleri, bazı kurumlarının o devleti ayakta tutan yegane unsurlar olduğunu belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Muhtarlar devlet ile millet arasındaki köprü ve devletin halka yansıyan en yakın yüzü konumundadır. Devletimize ve milletimize olan borcumuzu, yüklenilen misyon çerçevesinde herkesin yerine getirmesi gerekiyor. Anadolu coğrafyası değerli, zor bir coğrafya ve yükümüz de ağır. Dolayısıyla bu yükün altında bulunan tüm devlet kurumlarında görevli arkadaşlarımızın da çok ağır bir yük ve vazifesi var. Anadolu'nun kapıları bize açıldıktan sonra hiçbir zaman bedel ödemeden bu topraklarda kalmış değiliz. Sürekli bir takım bedeller ödedik. Son 5 yıla geriye dönüp baktığımız zaman bu devletin ne badireler atlattığını görürüz. Bu badireleri birçok dünya devletinin atlatıp, ayakta kalma ihtimali yok. Ama bakıyoruz biz halen ayaktayız. Çünkü biz köklü bir devletiz ve köklü kurumlarımız var."

Konuşmanın ardından muhtarlara, mevzuatta belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi konularında eğitim verildi.