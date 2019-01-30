Vali Sezer, koruyucu ailelerle bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, koruyucu ailelerle buluştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından bir kafede düzenlenen programında konuşan Vali Sezer, çocuklar için aile ortamının çok önemli olduğunu söyledi.

Aile içerisinde yetişen bir çocuğun ilerideki hayatında çok daha başarılı olduğunu belirten Sezer, "Eğitim ailede başlıyor, okul sıralarında olgunlaşıyor ve hayat boyu devam eden bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Huzurlu bir ev ortamı, çocuk için en önemli okul. Şu bir gerçek ki, bireyin öğretim dönemi başta olmak üzere hayattaki tüm başarılarının, esasında fıtratının şekillenmesindeki en önemli kısmını aile oluşturuyor." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hatice Uğurlu da Kırıkkale'de 52 çocuğun 46 koruyucu ailede büyüdüğünü söyledi.

Koruyucu aile kavramını kentte başarıyla uyguladıklarını anlatan Uğurlu, "Aile, toplumun yapı taşıdır, mayasıdır. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri, aile ortamında yaşamalarıyla mümkün. Bu nedenle kuruluş bakımı altındaki çocuklarımızın aile ortamında yetişmeleri için koruyucu aile uygulamamıza son derece önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.