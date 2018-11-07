Vali Sezer, incelemelerde bulundu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, göreve başlamasının ardından Karakeçili ve Keskin ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Sezer, ilk olarak Keskin ilçesinde bulunan tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Karakeçili ilçesinde bulunan Büklükale mevkisindeki kazı alanını inceledi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Karakeçili ilçesi Eğribük mevkisindeki tarım arazisinde de incelemelerde bulunan Sezer, özel bir işletmeye kiraya verilen arazide yapılan tarım faaliyetleri hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz'dan bilgi aldı.

Son olarak Bahşili ilçesine bağlı Karaahmetli köyündeki Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulunan Sezer, yetkililerden bilgi aldı.

Sezer, ziyaretlerinin ardından inceleme yaptığı alanlarda planlanan çalışmalar ile karşılaşılaşılan sorunların rapor edilerek makama sunulması talimatı verdi.

Vali Sezer'e, ziyaretlerde, vali yardımcıları Osman Akbaş ve Sait Özkılınç, Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Karakeçili Kaymakam Vekili Kemal Sefa Gökmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, DSİ 56.Şube Müdürü Serkan Bostancıoğlu ile İl Özel İdaresi yetkilileri de eşlik etti.