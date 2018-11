Vali Sezer, galericilere sertifikalarını verdi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yetki belgesi almaya hak kazanan galericilere yetki belgelerini verdi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KTSO) düzenlenen programda konuşan Vali Sezer, 2. el motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu yeterlilik sınavlarında başarılı olan adayların sertifikalarını verdiklerini söyledi.

Yeterlilik belgesi uygulaması ile herkesin her işi yapabildiği dönemin kapandığını belirten Sezer, "Artık erken kalkan her istediği işi yapamayacak, birçok meslek grubunda yalnızca belirli bir birikime sahip olan insanlar faaliyette bulunabilecek. Bu da o mesleklerin itibarının ve kalitesinin artmasına katkı sağlayacak. Belgeleri her müracaat edene değil yalnızca sınavlarda başarılı olarak meslekleri ile ilgili birikime sahip olduklarını kanıtlayanlara verdik." diye konuştu.

KTSO Başkanı Ahmet Varlı ise bu mesleklerde yeterlilik belgesine sahip olmayanların ilgili alanlarda faaliyette bulunamayacaklarını kaydetti.