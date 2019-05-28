Vali Sezer, Bahşılı'da istişare toplantısına katıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşılı ilçesinde istişare toplantısına katıldı.

Yusuf Alsancak Ortaokulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Sezer, burada yaptığı konuşmada, Bahşılı ilçesinin şanslı olduğunu konum olarak çok güzel bir yerde bulunduğunu söyledi.

Buraya yapılan yatırımlarla gelecek yıllarda binlerce insanın ilçeye akın edeceğini belirten Sezer, "Millet Bahçesi Projesi son aşamaya geldi. Zaten bu proje, Türkiye'de tek proje olacak. Nasıl çocuk trafik eğitim parkı kazandırıldıysa Millet Bahçesi de Celal Bayar Parkı'nı içine alacak ve Türkiye'nin önemli kültürel varlıklarını temsilen minyatür görseller yapılacak." diye konuştu.