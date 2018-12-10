Vali Sezer, Bahşili ilçesini ziyaret etti

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Bahşili ilçesini ziyaret etti.

Vali Sezer'i, Bahşili ilçesini ziyaretinde Hükümet Konağı önünde Kaymakam Zikri Şahin ve ilçe protokolü karşıladı.

Kaymakam Şahin'den ilçe hakkında bilgi alan Sezer, daha sonra Belediye Başkanı İbrahim Uyarı ziyaret etti.

Sezer, belediyeyi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Bahşili ilçesinin çok güzel bir ilçe olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla iç içe olmak için ilçeleri ziyaret ettiğini belirten Sezer, "Vali olarak yeni atandım. İşimi daha iyi bir şekilde yapabilmem için sizleri daha yakından tanımam gerekiyor. Bizler sizlerin hep yanındayız. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, belediyemiz vatandaşlarımız için var. Onların isteklerini elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.