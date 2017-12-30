Vali Şentürk'ün yeni yıl mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Şentürk, mesajında, dünyanın ve Türkiye'nin önemli gelişmeler yaşadığı, üzüntü ve sevinçlerin bir arada hissedildiği 2017 yılını geride bırakıp yeni umutlarla 2018 yılına girildiğini ifade etti.

Yeni yılla ilgili beklentilerin, yol haritaları ve planların yaşanan tecrübeler ışığında gözden geçirilerek belirleneceğini hatırlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 2017 yılı birçok önemli gelişmeye sahne olmuş, ülke ve dünya gündemi baş döndürücü bir hızla değişmiştir. Dünyanın dört bir yanında meydana gelen siyasi gelişmelerden savaşlardan, terör ve şiddet olaylarından, doğal afetlerden, açlık ve yoksulluktan başta Müslümanlar olmak üzere milyonlarca insan etkilenmiştir. Yeni yılda dünyaya sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olması, insanlığın tüm olumsuzluklardan kurtularak ayırım yapılmaksızın huzur içinde yaşaması en büyük temennimizdir. Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz, güçlü ve müreffeh bir Türkiye oluşturma inancımızı ve azmimizi koruduğumuz sürece başarı yeni yılda da bizlerin olacaktır. Bu duygularla, yeni yılın Kırşehirli hemşehrilerimiz başta olmak üzere ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, toplum olarak hayatımıza daima sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olmasını diliyorum."