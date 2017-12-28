Vali Şentürk'ten Mucur ilçesine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, yapımı devam eden yatırımları incelemek üzere Mucur ilçesini ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şentürk, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik’ten ilçede yürütülen yatırımlar hakkında brifing aldı.

Yatırım alanlarını yerinde inceleyen Şentürk, burada yaptığı konuşmada, Mucur'un hızlı ilerleyen ve gelişen bir ilçe olduğunu kaydetti.

Kent genelinde yapılan tüm yatırımları yakından takip ettiklerini vurgulayan Şentürk, "Mucur ilçemizin daha yaşanabilir hale gelmesi güzelleşmesi için yapılan çalışmalar hızla devam ediyor. İlçemize yapılacak Mucur Hükumet Konağında vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmet sunulacak." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin ve yetkililer hazır bulundu.