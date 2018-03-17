Vali Şentürk'ten, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi'ne ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Mucur Hayrettin Ekim Huzurevi'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şentürk, huzurevinde kalan 48 yaşlı ile görüşerek, istek ve görüşlerini aldı.

Huzurevi ziyaretlerini sık sık yaparak burada kalan yaşlılarla sürekli bir araya geldiklerini vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"Onların yüzlerini gülerken görmek bizleri de mutlu ediyor. Devletimiz, yaşlılarımızın hayatlarını kolay bir şekilde sürdürebilmeleri huzurevleri için her türlü imkanı sağlamış durumda. Bizleri büyük fedakarlıklarla büyüterek bugünlere hazırlayan büyüklerimize olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Bütün yaşlılarımıza sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Afrin’de terör hedeflerine yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımız için mevlit okutarak, yaşlılarımızla beraber dua ettik."

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçarslan hazır bulundu.