Vali Şentürk'ten göç idaresine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret ederek brifing aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Demir'den brifing alan Vali Şentürk, sığınmacılarla da sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Şentürk, ziyaretinde yaptığı konuşmada, kurumun en önemli görevinin, sığınmacıların kayıt altına alınması ve sorunlarına çözüm üretilmesi olduğunu dile getirdi.

İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde, milletin şefkatine sığınan göçmenlere en iyi şartlarda ve hızlı bir şekilde hizmet verildiğini ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Evlerinden, yurtlarından ve topraklarından gönderilen mazlum ve mağdur insanların sığındığı ülkelerin başında Türkiye Cumhuriyeti devleti gelmektedir. Dünyada en çok göçmen kabul eden ülke Türkiye’dir. Ülkemizin güvenli, kardeşlik hukuku içerisinde, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun en üst seviyede olduğu Kırşehir'de 15 bin civarında göçmen yaşıyor. Bunun yanı sıra devlet olarak ülkemize sığınan mazlumlara şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da din, dil ve ırk farkı gözetmeden eşit şekilde hizmet vereceğiz. Başarılı çalışmalarıyla diğer illere de örnek olan Göç İdaresi Müdürlüğümüze Valilik olarak her türlü desteği vermekteyiz."