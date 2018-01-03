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Vali Şentürk'ten askerlik şubesine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, askerlik şubesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Necati Şentürk, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç’tan yürütülen faaliyetler...

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:41
Vali Şentürk'ten askerlik şubesine ziyaret
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, askerlik şubesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Necati Şentürk, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç’tan yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldı.

Ziyarette konuşan Şentürk, askerlik vazifesinin Türk milleti için kutsal sayıldığını, askerlik vazifesinin vatan borcu olduğunu dile getirerek, "Her Türk gencinin askerlik görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi adına, Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın görevini en iyi şekilde yürütmesi gerekiyor. Sağlıklı her gencimiz için askerlik vazifesi vatan borcudur. Bütün askerlerimiz, ailelerinin bizlere birer emanetidir." ifadelerini kullandı.

Şentürk, Ağaç’tan şubede çalışan personel ve hizmet binası hakkında bilgi alarak, şube binasında incelemeler yaptı.

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Kırşehir
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