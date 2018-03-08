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Vali Şentürk, şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, şehit ve gazilerin eş, anne ve kardeşleriyle bir araya geldi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programda Kırşehir'deki...

08 Mart 2018 Perşembe 17:28
Vali Şentürk, şehit ve gazi yakınlarıyla buluştu
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, şehit ve gazilerin eş, anne ve kardeşleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programda Kırşehir'deki şehit ve gazilerin eş, anne ve kardeşlerini Ağalar Konağı'nda ağırladı.

Aileler ile birebir ilgilenerek, taleplerini dinleyen Şentürk, burada yaptığı konuşmada, kadınların belirli günlerde değil her zaman değerinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.

Şentürk, "Elleri öpülesi annelerimizin değerini bilmeliyiz. Cennet anaların ayakları altındadır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin annelerine sabırlar diliyorum. Onlar kahraman yiğitlerimizi yetiştirip askere gönderdiler ve vatana feda ettiler. Bu vatanın annelere şükran borcu var. Şehit ve gazilerimizin yakınlarının istek ve talepleri ile ilgilenmek bizim görevimizdir. Her zaman onların yanındayız. Ayrıca, kadına yönelik şiddeti önleyici çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaları destekliyoruz." dedi.

Şentürk'e programda eşi Sevim Şentürk de eşlik etti.

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Kırşehir
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