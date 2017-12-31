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Vali Şentürk öğrencilerle buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, kentteki özel bir okulun Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, özel bir okulun Kariyer Günleri etkinliğine katılan Vali Şentürk, görevlilerden okul ve...

31 Aralık 2017 Pazar 17:36
Vali Şentürk öğrencilerle buluştu
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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, kentteki özel bir okulun Kariyer Günleri etkinliğine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, özel bir okulun Kariyer Günleri etkinliğine katılan Vali Şentürk, görevlilerden okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Şentürk, burada yaptığı konuşmada, eğitimde marka kent olan Kırşehir’de eğitim kalitesine önem verdiklerini ifade etti.

Kırşehir’de eğitim kalitesini artırmak için yapılan çalışmaları desteklediklerini dile getiren Şentürk, şunları kaydetti:

"Amacımız bilgili, donanımlı, imanlı bir gençlik yetiştirmek ve onları en güzel şekilde geleceğe hazırlamaktır. Ülkemiz son zamanlarda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Sizler de gelecekte bu ülkenin yöneticileri olacaksınız. İçten ve dıştan gelebilecek her türlü tehdidi önleyecek ve ülkemizi kalkındıracak olan sizlersiniz. Dünyadaki bütün kalkınmış ülkelerin temelinde sağlam bir eğitim vardır. Eğitimi güçlü olan ülkelerin ekonomisi de güçlü olur. Teknolojiyi de en iyi ve en doğru şekilde kullanarak kendinizi geliştirmeniz lazım. Bu coğrafyada yaşamak için her açıdan güçlü olmanız gerekir. Vatan, bayrak, ezan sevgisi gibi milli duygularımızı asla kaybetmeden, bilişim teknolojilerini iyi kullanmamız gerekir."

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, okul yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir Valisi Necati Şentürk
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