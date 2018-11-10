Vali Şahin, Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, görevine başlamasının ardından ilk ziyaretini daha önce kendisinin de görev yaptığı Kızılcahamam ilçesine yaptı.Vali Şahin'in ilçeye gelişinde ilk olarak Kızılcahamam Kaymakamlığını ziyaret...