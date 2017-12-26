Vali Pekmez'in eşinden şehit aileleri ve gazilere ziyaret

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Şehit Aileleri Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesini ziyaret etti.

Şehit Aileleri Koruma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Koçak ile görüşen Pekmez, dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Pekmez, yaptığı konuşmada, devletin her zaman şehit ailelerinin destekçisi olduğunu belirterek, "En büyük minnetimiz şehitlerimize ve ailelerinedir. Onların sorunlarını çözmek, varsa eksiklik ve ihtiyaçlarını gidermek bizim en öncelikli görevimizdir." dedi.

Pekmez, daha sonra Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şubesini ziyaret etti.

Şube Başkanı Gazi Mustafa Dağ ve gazilerle görüşen Pekmez, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Pekmez'e, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk de eşlik etti.