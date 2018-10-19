Vali Pekmez'in eşi Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi ziyaret etti

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez Aksaray Belediyesi Şehit ve Gazi Aileleri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Merkezin başkanlığını yürüten Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy'un babası Yunus Gümüşsoy ile görüşen Pekmez yeni açılan merkezin tüm şehit yakınları ve gazilere hayırlı olmasını diledi.

Pekmez, şehit aileleri ve gaziler için yapılanların hiçbir zaman yeterli olamayacağını belirterek, devletin ve milletin, evlatlarını vatan ve tüm kutsallar uğruna şehit veren ailelerini her zaman baş tacı ettiğini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Yunus Gümüşsoy Yeşim Pekmez'e teşekkür ederek merkezde şehit aileleri, gaziler ve yakınları için çeşitli etkinlikler düzenleyerek şehit aileleri ve gazileri bir araya getireceklerini belirtti.

Pekmez'in ziyaretine Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül’ün eşi Semiha Sarıgül, Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ da eşlik etti.